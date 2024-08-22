ماذا قال التقرير الطبي عن حالة شقيق محمد فؤاد؟





بدأ الفنان محمد فؤاد، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب الذي حدثت مشاجرة بينه وبين الفنان في إحدى المستشفيات.

مصدر مقرب من الفنان محمد فؤاد في تصريحات، قال: "الفنان محمد فؤاد توجه اليوم الأربعاء إلى النيابة، بصحبة شقيقه شافعي، ومدير أعماله طارق لتقديم بلاغ رسمي ضد الطبيب، الذي تعامل معه بأسلوب لا يليق وبادر بالتعدي، ولم يقدر حالة القلق التي كان عليها الفنان محمد فؤاد، بسبب حالة شقيقه الذي يعاني من إصابة بالجلطة"

وأضاف: "الفنان محمد فؤاد أرفق بالبلاغ، التقرير الطبي الصادر اليوم الأربعاء عن حالة شقيقه عبد العزيز"

وجاء في نص التقرير: "حضر المريض إلى قسم الطوارىء في حوالي السادسة صباحا، وهو يعاني من آلام شديدة بالصدر، وبعد الإطلاع ورسم القلب، والأبحاث تبين أنه يعاني من جلطة نافذة بالقلب، وتم حجزه في رعاية القلب، وعمل قسطرة للشريان التاجي على وجه السرعة، اتضح منها أنه يعاني من انسداد كامل بالشريان التاجي الأيسر النازل، وتم عمل توسيع بالبالون، وتركيب دعامة دوائية،ولا يزال بالرعاية تحت العلاج المكثف"

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية" من جهته، أكد في بيان صحفي، الوقوف بجانب عضو النقابة الفنان محمد فؤاد وتكليف إدارة الشئون القانونية بمتابعة الأمر قانونياً والبحث والتحري عن السبب والدافع لهذه الواقعة منذ البداية.