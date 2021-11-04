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ماذا قالت والدة «سفاح الإسماعيلية» عن اغتصابها من قِبل ضحية ابنها؟

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القاتل
Native
الخميس، 04-11-2021 10:24 ص

كشفت والدة "سفاح الإسماعيلية" الذي قام بقتل رجل خمسيني وقطع رأسه في الشارع، بحجة اعتدائه جنسيًا على والدته وشقيقته، مفاجأة أمام رجال النيابة أثناء التحقيقات.
حيث نفت والدة المتهم، أمام النيابة العامة، معرفتها السابقة بالقتيل، مؤكدة أنه لا صحة لما هو متداول بشأن سبب ارتكاب حادث ذبح الشاب وعلاقته بوالدة الجاني وشقيقته، كما نفى المتهم قيامه بارتكاب الواقعة بغرض الدفاع عن شرفه كما كان يدعي وقت وقوع الحادث المأساوي.
وأكدت والدة جاني واقعة الإسماعيلية، خلال اعترافاتها أمام النيابة، أن نجلها يعاني من أزمات نفسية بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وأنه سبق وتم احتجازه في أحد مراكز مكافحة الإدمان.
 

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