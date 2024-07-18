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ماذا قالت طبيبة المراغة بعد لقاء المحافظ؟

الخميس، 18-07-2024 11:55 ص


قال اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، أن الطبيبة سمر أنور شابة وحديثة التخرج والعهد بالخدمة وحريصة على عملها وخطأ إدارى بسيط أدى إلى ما حدث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر "، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر" المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، اليوم الأربعاء، أن المواطن ادعى أن الطبيبة سمر لم توقع الكشف على ابنه ولكن اكتشفنا أنها كشفت عليه وكتبت له تعليق محاليل.

وأوضح أنه وضع نفسه محل والد الطفل الذي كان يقف أمام غرفة الكشف في انتظار نظرة رأفة من الأطباء للكشف على طفله الذي يحمله مريضًا بين يديه، ولم يجد نفسه إلا متخذًا قرارًا عاجلًا باحالة الطبيبة إلى التحقيقات العاجلة لتكاسلها عن عملها.

وقالت سمر أنور طبيبة سوهاج أثناء تواجدها فى مكتب المحافظ: "بقالى شهرين فقط فى المستشفى وكرامتنا كلنا محفوظة كأطباء بعد اعتذار رئيس الوزراء ولقائى بالمحافظ".

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