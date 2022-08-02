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ماذا قالت أسرة «الظواهري» في مصر عن مقتله؟

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الظواهري
Native
Teads
الثلاثاء، 02-08-2022 09:36 ص

علقت أسرة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي على أنباء مقتله بغارة شنها الجيش الأمريكي على منزله في أفغانستان.

وقالت أسرة الظواهري بمصر في تصريحات صحفية، أنها عرفت الأنباء منذ دقائق بعد إذاعة وسائل إعلامية أمريكية الخبر رغم أن بعض وسائل الإعلام أعلنت أن الغارة الأمريكية كانت مطلع الأسبوع الجاري، ولكن لم ترد أي أنباء عن مقتل أيمن الظواهري.

وأضافت الأسرة أن الخبر يتم انتشاره بشكل كبير، ولكن لا يعرفون مدى صحته مع إعلان كثير من الوسائل الإعلامية العالمية هذه الأنباء.

وأوضحت أنه لا يوجد أي تواصل مع أيمن الظواهري منذ خروجه من مصر قبل عشرات السنوات، ومن ثم انضمامه إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان.
 

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