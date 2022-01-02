الأحد 02 يناير 2022
توقيت مصر 17:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مراحل تصنيع المناديل الورقية من ورق النفايات

شاهد.. والدة الطبيبة المغدورة: قتلها وهي على سجادة الصلاة

ماذا طلب مرتكب مجزرة الإسماعيلية قبل إعدامه؟

فنانة شهيرة تفضح نفسها بنشر صورة مع كلبها ليظهر رجل عار على سريرها

رهف القنون تثير ضجة .. «سكرانة وعارية»

تعليق صادم من «كيروش» على استبعاد أفشة وطارق حامد من المنتخب

فيديو صادم.. يضبط طليقته في أحضان عشيقها على السرير

أول تعليق من المنتخب على إصابة "صلاح" بفيروس كورونا

شاهد.. سعودي يعتدي على فتيات في الشارع بوحشية والشرطة تضبطه

السعودية تعلن شروط الموافقة على زواج الفتاة دون 18 عامًا

ADS
 

ماذا طلب مرتكب مجزرة الإسماعيلية قبل إعدامه؟

16621965411638794685
دبور
Native
Teads
الأحد، 02-01-2022 03:04 م
أرسل عبد الرحمن دبور المتهم في قضية “ساطور الإسماعيلية”، خطابا لوالدته من داخل محبسه في قسم ثان قبل أيام من النطق بقرار مفتي الديار المصرية، يطمئن فيه علي عائلته، مؤكدا خلاله علي التزامه بالصلاة والرضاء بقضاء الله.
وقال دبور في خطابه إلي أمه: "طمنوني على والدي وقوله له يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي ايه؟؟، ادعولي كتير".
وطالب دبور خلال خطابه لوالدته، بتسديد ديونه وإحضار مصحف وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض.
واختتم دبور خطابه، بسرد ديونه ومستحقيها، مطالبا والدته بتربية “جوزين حمام أبيض” في شرفة منزلهم.
من جهتها وصفت والدة المتهم عبد الرحمن نظمي المعروف بدبور، نجلها بالمتهم البريء، وكشفت قبل أيام من انعقاد جلسة النطق بقرار مفتي الديار المصرية في القضية المعروفة إعلاميا بساطور الاسماعيلية، عن تفاصيل الطلب الذي طلبه منها في رسالة ارسلها لها من داخل محبسه.
وقالت والدة دبور: “استقبلت جواب من عبد الرحمن من داخل سجنه، يطلب مني ارسال مصحف وقصص الأنبياء واذكار الصباح والمساء، مؤكدا لي أنه راضي بمصيره وتنفيذ حكم العدالة، وان كل ما يريد عمله هو التقرب إلي الله واستغفاره علي ما ارتكبه من ذنب، نادما أشد الندم”.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت برئاسة المستشار أشرف محمد على رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ولاء وجدى طاهر والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران وحضور رئيس النيابة  مصطفى أحمد زكرى، بإحالة أوراق عبد الرحمن “سفاح الإسماعيلية” الشهير بـ"دبور"، والمتهم في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"ساطور الإسماعيلية"، إلى فضيلة المفتي، لتورطه في ذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجثته أمام المارة في شوارع الإسماعيلية.
وأجلت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية في جلستها التي انعقدت نهاية ديسمبر الماضي، القضية إلى جلسة 5 يناير 2022 للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. والدة الطبيبة المغدورة: قتلها وهي على سجادة الصلاة

4660799_1640932603

فنانة شهيرة تفضح نفسها بنشر صورة مع كلبها ليظهر رجل عار على سريرها

EzcR5BeVoAEPi9O_142132

رهف القنون تثير ضجة .. «سكرانة وعارية»

أخبار متعلقة

201712514335210SV

حكم بإعدام مصري في الكويت ارتكب هذه الجريمة

image

رد فعل والدة «سفاح الإسماعيلية» بعد قرار المحكمة ضد نجلها

download

القضاء يصدر حكمه على «سفاح الإسماعيلية» صاحب جريمة قطع الرأس

image

الطب الشرعي يفجر مفاجأة حول «الشذوذ الجنسي» لـ«سفاح الإسماعيلية»

202112061245594559

سبب تأجيل محاكمة قاتل الإسماعيلية

202112061237113711

«سفاح الإسماعيلية» يفجر مفاجأة عن سبب ارتكاب جريمته:«علاقة شذوذ»