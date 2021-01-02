ماذا طلب المخرج حاتم علي قبل ساعات من وفاته؟

السبت، 02-01-2021
09:04 ص
المصريون
كشف ماهر منصور - مؤلف آخر عمل فني كان يعمل عليه المخرج السوري الراحل حاتم علي
- عن آخر ما طلبه الراحل.
وقال منصور في تدوينة عبر فيس بوك: الحب الحقيقي كما الحزن الحقيقي لا ندركه الا في التفاصيل، قبل رحيله بيوم واحد وصلت الى القاهرة، ارسل لي ملاحظاته على الحلقة العاشرة من المسلسل ، عدلتها وتركت له تعديل مشهد واحد ..لم التقيه عشية رحيله، كان يفترض ان ينتقل ليقطن في الفندق الذي اسكنه والتقيه هناك وفِي اليوم ذاته ينضم لنا العزيز الليث حجو.. لكنه رحل قبل ذلك بقليل .. اتامل تلك التفاصيل اليوم، وهذه الحلقة العاشرة التي طلب ان تكون على مكتبة صباح يوم الثلاثاء/ يوم رحيله ليعدل المشهد الباقي فيها بخط يده .
ونشر "منصور" صورة لمكتب حاتم علي
قائلا: هذا مكتبه الذي لم اجرؤ على الدخول اليه منذ وصلنا خبر وفاته، هذه الحلقة العاشرة بانتظاره.. وفيها سيقى المشهد الوحيد بلا تعديل ..كتبت له ليلا :(عدلت كل شيء وبقي هذا المشهد حاولت ان اعدله ولكنه بحاجة ان تعدله انت).. لم يُعدل المشهد.وكيف سيعدل
هذا مكتبه وهذه الحلقة بانتظاره .. لكنه لم يأت ولن يأتي..الحزن على #حاتم_علي يكمن في التفاصيل، تحتاج كثيراً من الوقت لتدركه ولتشعر به.. يباغتك من حيث لا تدري.
الحب الحقيقي كما الحزن الحقيقي لا ندركه الا في التفاصيل، قبل رحيله بيوم واحد وصلت الى القاهرة، ارسل لي ملاحظاته على...
تم النشر بواسطة Maher Mansour في الجمعة، ١ يناير ٢٠٢١