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ماذا ضبطت في شنطة سيارته؟.. هيام تطلب الخلع: بيخوني في العربية والبيت

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الثلاثاء، 01-10-2024 12:17 م


هيام زوجة ثلاثينية مر على زواجها 8 سنوات حيث تعرضت لخيانة طوال هذه السنوات وحاولت كثيرا تقبل الأمر ووضع حلولا لأفعال زوجها لكنها في النهاية لم تجد أمامها سوى محكمة الأسرة بمصر الجديدة للتخلص من خيانة زوجها.

سردت هيام قصتها مع زوجها أمام محكمة الأسرة، حيث قالت أنها تزوجت وعمرها 24 عاما وبعد مرور 4 سنوات على الزواج وبدأت تكتشف أفعال زوجها، وخيانته لها أكثر من مرة، ومنذ ذلك الوقت وهي تحاول البحث عن حلول لخيانته لها وتعطيه الفرص لكن الحال وصل بها في النهاية لطلب الطلاق منه.

وقالت هيام عن زوجها، أنا تعبت من العلاقة دي وزهقت، شوفت كل أنواع الخيانة الزوجية، فلم يترك سيدة ولا فتاة الا و اسقطهم في شباكه اللعينة، وأتذكر تلك المرة التي علمت بها بخيانته، فبعد مرور عامين من الزواج، كنت في زيارة لأسرتي وحينها حضر حتى يصطحبني للمغادرة معه.

تابعت هيام قصتها: أثناء تواجدي طلبت الذهاب إلي السوبر ماركت وحين فتحت شنطة السيارة شاهدت شنطة هدايا بداخلها ملابس نسائية وعطر نسائي، وكادت أن تتحول إلي فضيحة أمام الجميع، إلا أنه أخبرني قائلا حينها - اركبي وهفهمك في البيت - وبالفعل غادرت معه.

اكملت هيام حديثها قائلة «لما وصلنا البيت قالي أنا كنت هغلط ومغلطتش ولا عملت حاجة وفي الوقت ده المشاكل زادت بيني وبينه، وبقت الخيانة اسلوب في حياتي كل شوية، لدرجة اني كنت بشوف السيدات معاه في العربية وفي البيت ومبقتش عارفة أتكلم في النهاية قولت له عايز أطلق ولما رفض روحت رفعت خلع».

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