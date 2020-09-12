ماذا سيحدث مع المتطوع لتجربة لقاح كورونا؟.. وزيرة الصحة تجيب

السبت، 12-09-2020
11:51 م
المصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
، إن من يشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
على مصلي فيروس كورونا
، لن يحصلوا على مقابل مادي.
وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر
"، مساء السبت، إلى أن مصر
استلمت 6 آلاف جرعة من المصل الذي سيتم إجراء البحث عليه، منوهة بأن المبحوث لن يعرف أي مصل تم حقنه به.
وأضافت أن هناك مبحوثين سيتم حقنهم باللقاح الأول، وآخرون سيتم حقنهم باللقاح الثاني، وآخرون سيتم حقنهم بمحلول وليس لقاح، معلقة: "حتى نضمن حيادية النتائج".
وتابعت وزيرة الصحة
، إن هناك 7 لقاحات من إجمالي 135 لقاح لمواجهة فيروس كورونا
على مستوى العالم وصلوا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية
.
وأكدت "زايد" أن هناك 4 لقاحات من السبع لقاحات صينية، منوها بأنه سيتم إجراء تجارب إكلينيكية على لقاحين منهم، لافتا إلى أن 35 ألف شخص على مستوى العالم خضعوا للتجربة والنتيجة كانت مرضية.
وأوضحت أن هناك ضوابط وضعتها منظمات عالمية للتجارب الإكلينيكية، وهذه الضوابط غير خاضعة للتغيير، معلقة: "ماشيين بالمعايير الدولية"، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية للإشراف على البحث، منوهة بأنه سيكون هناك موقع إليكتروني سيتم الإعلان عنه لكشف الشروط التي يجب توافرها في الراغب في المشاركة في البحث.