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ماذا تفعل الزوجة التي تنزعج من شخير زوجها؟.. مبروك عطية يرد

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الأحد، 13-03-2022 11:14 ص

رد الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،على تساؤل زوجة تشتكي من  تشتكي من شخير زوجها أثناء النوم.
وقال عطية في مقطع فيديو، إنه ليس مكتوباً في عقد الزواج ولا في الحكم الشرعي أن على الزوجة أن تنام بجوار زوجها فهي عملية توفيق.
ونصح الداعية السائلة بأن تقوم من جوار زوجها بهدوء وتذهب لتنام في غرفة أخرى، مشيرًا إلى أن "الشخير" أثناء النوم قد يكون بسبب التعب ويقل مع الاستغراق في النوم والراحة. قائلا: "النوم راحة، والمزعج حد الله بينك وبينه".
وشدد على السائلة بأن لا تخبر زوجها بأنها لا تنام بجواره بسبب شخيره، فهذا قد يؤلمه، قائلا: "خلقنا كي نطيب خاطر بعضنا البعض لا أن نتبادل التهم، وتستمر الحياة".
وشدد عطية على أنه قد يكون هناك علاج لمن يشخر سواء كان رجلا أو امرأة، مؤكدًا أن من يشخر لا يعرف أنه يشخر فقط تكون هي نفسها «تشخر» أيضاً.
وأكد عطية أن «الحياة فن معالجة»، مشيراً إلى أنه يمكن للزوجة ألا تنام بجوار زوجها.
 

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