ماذا تفعل الزوجة التي تنزعج من شخير زوجها؟.. مبروك عطية يرد

الأحد، 13-03-2022
11:14 ص
رد الدكتور مبروك عطية
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،على
تساؤل زوج
ة تشتكي من تشتكي من شخير زوج
ها أثناء
النوم.
وقال عطية في مقطع فيديو، إنه ليس مكتوباً في عقد الزواج
ولا في الحكم الشرعي أن على الزوج
ة أن تنام بجوار زوج
ها فهي عملية توفيق.
ونصح الداعية السائلة بأن تقوم من جوار زوج
ها بهدوء وتذهب
لتنام في غرفة أخرى، مشيرًا إلى أن "الشخير
" أثناء النوم قد يكون بسبب التعب
ويقل مع الاستغراق في النوم والراحة. قائلا: "النوم راحة، والمزعج حد الله بينك
وبينه".
وشدد على السائلة بأن لا تخبر زوج
ها بأنها لا تنام
بجواره بسبب شخير
ه، فهذا قد يؤلمه، قائلا: "خلقنا كي نطيب خاطر بعضنا البعض لا
أن نتبادل التهم، وتستمر الحياة".
وشدد عطية على أنه قد يكون هناك علاج لمن يشخر سواء كان رجلا
أو امرأة، مؤكدًا أن من يشخر لا يعرف أنه يشخر فقط تكون هي نفسها «تشخر» أيضاً.
وأكد عطية أن «الحياة فن معالجة»، مشيراً إلى أنه يمكن للزوج
ة
ألا تنام بجوار زوج
ها.