السبت، 13-02-2021
11:47 ص
محمود متولي
وجد لاري فلينت
وهو رجل أعمال يلقب بملك "البورونو"
و"الرذيلة" ميتا في فراشه، عن عمر يناهز 78 عاما.
كان أطلق عليه النار عام 1978أثناء وقوفه خارج قاعة محكمة
في ولاية جورجيا حيث كان يحاكم بتهمة نشر الرذيلة. أصيب بسببها بشلل نصفي وبدأ يستخدم
من ذلك الوقت كرسيا متحركا مطليا بالذهب ومبطنا بقماش فاخر.
لم يكمل فلينت تعليمه وشارك شقيقه في صناعة الإثارة
والبورنو
عبر افتتاح سلسلة من نوادي التعري.
وأصدر دورية كان يوزعها في الأندية وصلت مبيعاتها إلى 3 ملايين
نسخة في ذروة نجاحها.
وحاول فلينت دخول عالم السياسة ولكنه فشل، وقالت الناطقة
باسم مطبوعات لاري فلينت
، ميندا جوين "إنه توفي نتيجة مرض مفاجئ أصيب به مؤخرا".
وتم تحويل المعارك القانونية التي خاضها ملك البورنو إلى
فيلم عام 1996 حمل اسم "لاري والشعب" ولعب دوره في الفيلم الممثل وودي هارلسون.
ون أبرز المعارك القانونية التي خاضها فلينت كانت الدعوى
التي رفعها رجل الدين البارز في الكنيسة الإنجيلية جيري فالويل بسب نشره رسما سخر فيه
من الأخير عام 1983، ظهر فيه فالويل وهو يقول "أول تجربة جنسية لي كانت مع أمي
في فناء المنزل". غير أن المحكمة برأته في نهاية المطاف.