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ماذا تعرف عن القرية المصرية التي يسكنها النساء فقط؟

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ارشيفية
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الأحد، 24-07-2022 01:30 م
قرية السماحة، الفريدة من نوعها، التابعة لقرى مشروع وادي الصعايدة بإدفو والتى تعتبر القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تم تخصيصها بالكامل لـ 313 أسرة للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل لتضم حالياً أكثر من ألفين سيدة وفتاة.
وتبعد قرية السماحة بنحو 120 كيلومترا عن مدينة أسوان، وتم إنشاؤها في عام 1998 ضمن مشروع "وادى الصعايدة"، وهى مخصصة للسيدات المطلقات والأرامل، وتعتبر مجتمعا نسائيا زراعيا يمثل نموذجا لكفاح السيدة المصرية الأصيلة لرعاية أسرتها.

وأشارت العديد من السيدات بقرية السماحة إنها انطبقت عليهن الشروط الخاصة بالانتفاع من مشروع القرية لأنهن أرامل ولا تمتلكن حيازة زراعية، وتم استلامهن المنزل وقطعة الأرض فى القرية حيث قمن باستصلاح جزء من قطعة الأرض المخصصة لها.

فيما قالت سناء عبد الستار بأن معظم سيدات قرية السماحة يحرصن على الاستيقاظ مبكرًا، ثم يوقظن أبناءهن للذهاب إلى المدرسة بعد إعداد الإفطار لهم، فى حين تشد الأم أدواتها إلى الأرض الزراعية المخصصة لها، والجميع يعمل فى مجتمع زراعي يزرع ويحصد.

وأضافت أن السيدات فى قرية السماحة مضى على إقامتهن فى هذا المجتمع سنوات اعتادت خلالها أن تعتمد على نفسها فى إدارة الشئون المعيشية، فهى تحرث الأرض وتربى الماشية والطيور المنزلية وتأكل من منتجات الألبان وتصنع الخبز البلدي دون الاعتماد على زوج لها، ولكن لا مانع من مساعدة الأبناء، خاصة فى فترة الإجازات المدرسية.

تنمية قرية السماحة
وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه يتم تنمية قرية السماحة فى إطار جهود المحافظة لتعزيز وتمكين المرأة فى كافة المجالات الحياتية ضمن أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 كلف  رئيس وحدة السكان بالمحافظة بزيارة ميدانية لقرية السماحة.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم لهذه السيدات بالتزامن مع توفير الخدمات والمرافق العامة المتنوعة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوفير مختلف أوجه الدعم للمرأة المعيلة داخل هذه القرية من خلال تقديم جميع الخدمات سواء كانت صحية أو إجتماعية أو تثقيفية فى ظل دورها الفعال لخدمة مجتمعها.

مطالب واحتياجات المرأة المعيلة
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت السمان رئيس وحدة السكان بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية السماحة للوقوف على أهم المطالب والاحتياجات الخاصة بالمرأة المعيلة بالقرية حيث تم الإستماع لهذه المطالب فى حضور القيادات التنفيذية ليتم تلبيتها بالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " وبمعاونة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدنى بهدف تحسين سبل العيش وجودة الحياة لها ورفع المعاناة عن كاهلها تمهيداً لأن تكون هذه القرية نموذجاً للتنمية المستدامة.

وأشارت بأنه يتم إتاحة وتوفير برامج التمكين الإقتصادى والثقافى والصحى والإجتماعى من خلال منح قروض ميسرة للسيدة المعيلة بفترة سماح وبدون فوائد ، علاوة على إستحواذها على نسبة كبيرة من مشروعات مبادرة " مشروعك " ، وريادة الأعمال المنزلية ، فضلاً عن برامج الإقراض من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرفع قدرات السيدات بالقرية وتكوين قيادات نسائية يشاركن فى تطوير القرية وإستدامتها .
 

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