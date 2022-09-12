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مادلين طبر: البوركيني ظلم للمرأة.. اللي عايزة تعوم تلبس قطعة واحدة

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مادلين طبر
Native
Teads
الإثنين، 12-09-2022 01:14 م
هاجمت الفنانة مادلين طبر من ترتدين "البوركيني"، ووصفته بأنه ظلم للمرأة.

وقالت طبر خلال لقائها في برنامج "شو في ما في" ، عن مشاركتها في فيلم "الطريق إلى إيلات" ووصفها بالجريئة، حيث قالت: "مش جريئة دي سخافة الناس التافهة، ربع مشهد عملته كان لازم أنزل البحر عشان أغري البحار الإسرائيلي وأشوف الشباك، هلبس بوركيني؟ لأ طبعا".

وأضافت:" أنا أعرف اللي عايزة تعوم تلبس مايوه، ممكن تلبس مايوه قطعة واحدة، لكن تتخنق بالمطاط من فوق لتحت ده ظلم يمارس ضد المرأة المصرية ويقولون إنه لحمايتها".

وتابعت :"ما تتلموا إنتو يا رجالة وما تبصوش، المشكلة في الراجل المصري مش الست المصرية".

يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر مسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.
 

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