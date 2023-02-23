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مات فقيرًا حزينًا على تجاهله.. وفاة الفنان عاطف سعيد

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عاطف سعيد مع عادل إمام
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الخميس، 23-02-2023 12:50 م

 

 

أعلن الفنان محمد العمروسى وفاة الفنان عاطف سعيد عبر حسابه بفيسبوك.

 

وكتب محمد العمروسى: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك على فراقك الموت البطيء هو العن انواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم".

 

وكتب الحساب الرسمى للفنان عاطف سعيد :" توفى إلى رحمة الله الفنان عاطف سعيد وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر".. دون تحديد مكان الجنازة.

 

ونشر أحد معارفه محادثة بينهما، وأكد أن الفنان الراحل كان يعاني من ضيق مادي ونفسي بسبب تجاهله، عارضًا عليه مساعدته وإيصال صوته لكنه رفض احترامًا للنقابة، حسب قوله.

 

الفنان عاطف سعيد قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والتليفزيون أبرزها: “حديث الصباح والمساء”، “ابن حلال”، “سلطان الغرام”، “سارة”، “الليل وآخره” ، “عسكر في المعسكر”، “يا رجال العالم اتحدوا”، “عايزة أتجوز”، “ابن موت”، “أفراح إبليس”.

 

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل “القمر آخر الدنيا” الذي عرض ضمن دراما رمضان 2019.

 

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