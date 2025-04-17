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مات داخل السجن.. وفاة المتهم بإنهاء حياة ابنتيه التوأم لرسوبهما في الثانوية

الخميس، 17-04-2025 11:52 ص

 

لفظ المتهم بقتل ابنتيه التوأم في القاهرة أنفاسه الأخيرة جراء تعرضه لأزمة سكر حادة تم نقله على أثرها من محبسه إلى المستشفى، إلا أنه توفى قبل تقديم الإسعافات اللازمة له.

أفادت التحريات التي أجرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن الفتاتين رسبتا في امتحانات الثانوية العامة فقام والدهما بتأديبهما والتعدي عليهما بالضرب ما أسفر عن وفاتهما جراء تعذيبهما.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، الى أنه بمجرد وفاة الفتاتين حاول والدهما اخفاء جريمته واستخراج تصريح بدفنهما بإدعاء وفاتهما متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا إلا أن تقرير الطب الشرعي أكد خلاف ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الساحل تضمن بلاغا أفاد بوفاة فتاتين على يد والدهما خلال وصلة تعد عليهما وإدعائه وفاتهما جراء إصابة بفيروس كورونا وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الأب قام بنقل ابنتيه إلى المستشفى مدعيا وفاتهما جراء إصابة بفيروس كورونا وحاول استخراج تصريح دفن لهما دون الكشف عليهما، إلا أن مفتش الصحة أكد وجود شبهة جنائية وقام بإخطار القسم.

وتبين من المعاينة والفحص والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الأب قام بالتعدي على ابنتيه بالضرب والتعذيب حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة بين يديه بعد رسوبهما في الثانوية العامة، حيث كان يحاول تأديبهما إلا أنهما توفيتا بين يده.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات موسعة حول الحادث حيث صرحت بدفن جثماني الفتاتين عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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