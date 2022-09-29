مات أثناء ممارسة الرذيلة مع زميلته.. ما فعلته زوجته على قبره أمام أبنائه صادم!

ارشيفية

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لم تستطع زوجة أن تسامح زوجها الذي مات أثناء خيانتها مع امرأة اخرى، حيث أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء معاشرتها، فقررت الذهاب إلى قبره وكتبت "خائن" عليه.



وانبرى ابن الزوجين لشرح تقاصيل ما حدث عبر منصة "ريديت"، قائلاً: "تزوج والدي أمي في نهاية حياته، وكان على علاقة غرامية طويلة الأمد مع زميلة أخرى متزوج وحملت منه قبل وفاته".



وأشار إلى أنه "كان يخطط لترك والدتي، والانتقال إلى كندا لبدء حياة جديدة معها"، لافتًا: "لقد غادر المنزل وكان يعيش مع زميلته في العمل عندما توفي فجأة بأزمة قلبية أثناء ممارسة الجنس".



وأوضح الابن، أنه "لم يتم تقديم أوراق الطلاق مطلقًا، ولم يحدث انفصال قانوني. كانا في عملية نقل كل الأشياء القانونية. لكن على الورق، كانا لا يزالان متزوجين بسعادة".



وعاد الابن، الذي يعمل في شركة تكنولوجيا إلى مسقط رأسه لمساعدة والدته في إدارة أصول والده.



وأضاف: "حسنًا، لقد أصيبت أمي بالأذى ووضعت علامة على شاهد قبره على أنها" تخليد لذكرى جون دو وابنه وزوجه وأبيه والزاني"، لكن "عائلة والدي وشريكته الحامل غاضبون ويريدون مني إصلاح ذلك".



غير أن الابن يبدو متعاطفًا إلى حد كبير مع والدته في تصرفها المثير للغضب، قائلًا: "أنا شخصياً أعتقد أنه جيد، هذا ما كان عليه. كان كل تلك الأشياء. وبما أنها حبكة أمي، فلا يمكنني فعل أي شيء".