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ماتت مرتدية ملابسه.. وفاة فتاة حزنًا على شقيقها

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الثلاثاء، 31-05-2022 12:19 م

توفيت الشابة الأردنية وعد عبيدات تبلغ من العمر 29 عامصا، بعد عام واحد على وفاة شقيقها طبيب الأسنان خالد عبيدات، وسط حالة من الذهول بين أقاربها وصديقاتها.

ونعى أردنيون الشابة الأردنية، ونعاها والدها وليد عبيدات، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابنتي حبيبتي وفلذة كبدي وعد وليد خالد عبيدات التي توفاها الله ظهر هذا اليوم.. رحمها الله واسكنها فسيح جناته ونسأل الله الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك لمحزونون ابنتي غاليتي".

وبحسب شقيقها محمد فإن المرحومة وعد كانت دائما ترتدي ملابس شقيقهم الراحل الطبيب خالد.

وأوضح محمد: "إن المرحومة وعد كانت دائما تستذكر أخونا خالد، حتى إنها توفيت وهي ترتدي ملابسه".

 

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