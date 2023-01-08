الأحد 08 يناير 2023
توقيت مصر 22:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ماتت في شقة دعارة.. أول صور لفتاة التجمع

سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تهز الدقهلية.. ذبح زوجته والتقط «سيلفي» معها وأرسله لأهلها لسبب صادم

البطل المصري محمد السيد يفوز بالقاضية على بطل إسرائيل ويقتنص الذهبية

بيان كويتي غاضب يطالب مصر بمحاسبة رجال الأمن المعتدين على طلاب الإسكندرية

شاهد أول رد من الرئيس على بيع قناة السويس

انتقامًا من والدها.. اختطاف ابنة مسؤول كبير واغتصابها تهز السودان

الكويت تكشف سبب اعتداء رجال أمن على طلاب كويتيين بالإسكندرية وتعتذر (فيديو)

مفاجأة تقلب موازين قضية مقتل سيدة بورسعيد على يد ابنتها وعشيقها

شاهد.. أغرب أكلة حلويات أعدها الشيف بوراك

ADS
 

ماتت في شقة دعارة.. أول صور لفتاة التجمع

Capture
الفتاة
Native
Teads
الأحد، 08-01-2023 03:03 م

لم تجد الفتاة -من منطقة بولاق تبلغ من العمر 19 عامًا- مفرًا من الفضيحة المنتظرة وهي القبض عليها بصحبة 6 أشخاص، داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول، أثناء ممارسة الرذيلة، تحت مسمى جلسات المساج، سوى القفز من الطابق الثالث، الصدمة كانت في ارتطامها بأحد أجهزة التكييف فسقطت عليه، ثم هوت به إلى الأرض، حتى فاضت روحها نتيجة سقوطها المروع، حسب القاهرة 24.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور جثة فتاة ملقاة بأحد الشوارع، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثروا على جثة فتاة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أنها كانت تقيم رفقة 6 شباب بينهم 3 ذكور، أنشأوا صفحة على الإنترنت لدعوة راغبي المتعة الحرام من خلال جلسات المساج، واستشعرت الفتاة حضور رجال المباحث، لمداهمة الشقة، فقفزت من الطابق الثالث، فارتطمت بأحد المكيفات الذي سقط بها، وهوى فوقها لينهي حياتها على الفور.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وألقى رجال المباحث القبض على المقيمين معها تمهيدا لمناقشتهم واستجوابهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.




 

إقرأ ايضا

image

تهز الدقهلية.. ذبح زوجته والتقط «سيلفي» معها وأرسله لأهلها لسبب صادم

اسباب-الاعتداء-على-الطلبة-الكويتيين-في-الإسكندرية-بمصر

بيان كويتي غاضب يطالب مصر بمحاسبة رجال الأمن المعتدين على طلاب الإسكندرية

Capture

شاهد أول رد من الرئيس على بيع قناة السويس