ماتت بجرعة زائدة من الآيس.. النيابة تصرح بدفن جثمان فتاة التجمع





صرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان فتاة التجمع عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

قالت أسرة فتاة التجمع، إن ابنتهم تبلغ من العمر 30 عاما ولا تعمل، وأنها اعتادت على تعاطي مخدر الآيس ثم دخلت الى مصحة للعلاج بمدينة بدر قبل 4 شهور، وعادت للتعاطي بعد الخروج.

وأضافت أسرة فتاة التجمع، أن الفتاة تناولت جرعة زائدة من مخدر الآيس نتج عنها اصابتها باضطراب في الوعي وفقدان الإحساس وبعدها قاموا بنقلها للمستشفى الا انها توفيت بعد ساعات من وصولها لمركز السموم بمستشفى الدمرداش.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات وفاة فتاة إثر تعاطيها المواد المخدرة، حيث تبين أن الفتاة مدمنة وسبق حجزها في مصحة بمدينة بدر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس، أفاد بورود إشارة من مركز السموم بمستشفى الدمرداش باستقبال فتاة 30 سنة مصابة بفقدان في الوعي وهبوط بالدورة الدموية بادعاء تعاطي مادة مخدرة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الفتاة توفيت جراء تناولها جرعة زائدة لمادة الآيس المخدرة، وأنها كانت مدمنة تعاطي المواد المخدرة وسبق حجزها في مصحة بمدينة بدر.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.