ماتت أثناء العلاقة في ليلة الدخلة.. عريس الدقهلية يكشف ما حدث مع عروسته





لفظت عروس في الدقهلية أنفاسها الأخيرة، بعد مرور 3 أيام من محاولات إنقاذها داخل مستشفى أجا المركزي جراء إصابتها بنزيف مهبلي حاد ليلة الدخلة.

ونقلت العروس بعد ساعات من زفافها إلى المستشفى في حالة نزيف بسبب العنف من قبل الزوج خلال ممارسة العلاقة الحميمة، وفشلت محاولات إنقاذها وصعدت روحها إلى بارئها.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا، بوصول "أسماء.ح" 24عامًا، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى المركز مصابة بنزيف مهبلي حاد إلى مستشفى أجا المركزى.

وبسؤال والد العروس 50 عامًا، سائق قرر بزواج ابنته أمس من "كريم"، 24 عامًا، منجد، وعقب توجههما للمنزل وقيامه بمعاشرتها حدثت إصابتها.

باستدعاء الزوج قرر عقب قيامه بفض غشاء البكارة لزوجته، تعرضت للإصابة وحدث لها نزيف مهبلي حاد وقام بنقلها للمستشفى على الفور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.