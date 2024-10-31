"ماتت أثناء العلاقة".. اعترافات جديدة لـ" سفـ.ـاح التجمع"

أدلى المتهم بقتل 3 سيدات والمعروف إعلاميا بـ "سـ.ـفاح التجمع" بتفاصيل جديدة أمام محكمة الجنايات.

وقال أمام هيئة المحكمة إن زوجته تركته منذ 4 سنوات في ظرف صعب، وكان يمر بحالة نفسية سيئة، مدعياً أن المجني عليها الأولى خرجت من شقته سليمة "تمشي على قدميها"، في إشارة إلى عدم قتله لها.

جرعة زائدة

وأضاف أنه لم يقتل الضحية الثانية، بل يعتقد أنها دخلت في حالة إغماء أو غيبوبة بسبب جرعة زائدة من مخدر الأيس أثناء تعاطيهما بإحدى الجلسات في منزله.

علاقة جنسية

كذلك أردف أنه لم يقتل الضحية الثالثة عن عمد، بل توفيت أثناء علاقة جنسية بينهما و"التي تمت بعد طلبها لبعض الممارسات العنيفة"، وفق زعمه.

ومضى قائلاً في معرض دفاعه عن نفسه: "أنا إنسان كويس مش سفاح وقاتل زي ما بيقولوا"، مضيفاً أنه كان يبحث عن "أم" لنجله، ويعمل في مهنة محترمة كمعلم للغة الإنجليزية و"دارس كويس".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس كانت أصدرت حكمها على "سفاح التجمع" في سبتمبر الماضي بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.