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مئات الوفيات.. كورونا المتوحش يعود للفتك بإيطاليا

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 02-01-2021 08:20 م الطيب حسين
عاد فيروس كورونا المستجد للفتك بإيطاليا من جديد، حيث أعلنت وزارة الصحة في البلاد مساء يوم السبت، أنها سجلت 364 وفاة و11831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الوفيات بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في إيطاليا 74985 حالة، في أعلى عدد بأوروبا وخامس أعلى حصيلة في العالم.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن تجاوز المليونين و130 ألف حالة.

جدير بالذكر أن وكيلة وزارة الصحة ساندرا تزامبا أعلنت أنه في الـ7 من يناير ستبدأ السلطات مرة أخرى بتقسيم مناطق البلاد حسب الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر بناء على مؤشرات الحالة الوبائية المعلنة كل أسبوع.
 

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