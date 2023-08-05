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مؤمن زكريا يوجه رسالة لـ سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

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مؤمن زكريا و سيد عبد الحفيظ
السبت، 05-08-2023 01:56 م نسمه عبد الوهاب
نشر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، صورة مع سيد عبد الحفيظ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ووجه له الدعم بعد قرار الرحيل عن منصبه بالنادي الأهل ييذكر أن النادي الأهلي قرر رسميا، تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  المشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي..


ووقع الاختيار على الكابتن خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.





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