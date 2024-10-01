



استمعت نيابة الخليفة، بمجمع محاكم زينهم، على مدار 3 ساعات لأقوال لاعب النادى الأهلى السابق مؤمن زكريا، حول الإدعاءات التي آثارها عامل بالمقابر بالاشتراك مع ابن خاله وزوجته وآخر بالعثور على أعمال سحر خاصة باللاعب مؤمن زكريا حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة.

حضر مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى السابق إلى النيابة في الثالثة مساء أمس، وعرض ممثل النيابة عليه مقطع الفيديو المتداول بقيام عامل بالمقابر وآخر بعرض صور للاعب وعروسة بها دبابيس، وادعى بأن هناك سحرا وأعمالا سفلية تم دفنها في المقابر لإيذاء اللاعب مؤمن زكريا وإصابته بالمرض، وهو الفيديو الشهير الذي تصدر الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي لمدة يومين.

مؤمن زكريا يتعرف على أحد المتهمين

كما عرضت النيابة المتهمين على مؤمن زكريا، وتعرف على أحدهم، وقال إن الشخص الذي تعرف عليه تواصل معه منذ شهر وأخبره بأنه يعمل "تربي" في مقابر الأمام الشافعى بدائرة قسم شرطة الخليفة، وأنه أثناء زراعته صبار أمام مقبرة عثر على أعمال سحر، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوبًا عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة، وبفحصها وجد صورته وصورة زوجته وابنه، وطلب منه الحضور،ووصفه بالنصب.

حضور زوجة مؤمن زكريا خلال الادلاء بأقواله

وحضرت زوجة اللاعب مؤمن زكريا، وجلست داخل سيارة ملاكي، أمام مقر النيابة، انتظارا لخروجه.

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناوله عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدي عبدالغني- بالخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة «تم ضبطهم عدا نجله».

وأفاد بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا، لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية، وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها، وكذا عروسة من القماش، بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغني لإلصاق الواقعة به لكونهما شخصيات رياضية مشهورة.

كما ادعوا عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًّا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك.