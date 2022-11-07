مؤلف فيلم التاروت يفضح «عامل النظافة»: «يمتلك كُهن ولؤم مشفتهومش فى حد»

الإثنين، 07-11-2022
09:22 ص
كشف مؤلف فيلم التاروت
، عن مفاجأة بشأن ما قيل عن طرد عامل النظافة
صاحب
واقعة "كشري التحرير
"، من لوكيشن التصوير.
وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"شهادة حق أحاسب بها أمام الله :- أنا مؤلف
فيلم التاروت
، ومفيش نجمة أو نجم من نجوم الفيلم طردوا الشخص اللئيم اللى اتعرف
باسم (عامل الكشرى) من اللوكيشن نهائيا، ده محصلش خالص، ده حرفيا اقتحم اللوكيشن،
ومفيش شخص عنده كرامة واحترام لنفسه يقتحم لوكيشن (يعنى البيت بتاع كرو العمل من
غير عزومة).
وأضاف مؤلف فيلم التاروت
، «ده بنى آدم مش سالك ومش غلبان ولا نيلة - خاااالص- ويمتلك كهن ولؤم مشفتهومش فى حد،
أنا رفضت أنه يتصور معايا، ولو عندى تعاطف مع حد فى الترند البائس ده فا كامل
تعاطفى مع الموظف اللى قاله يستنى بره المحل، وكنت حابب أعزمه على أكلة كباب
وكفته، وربنا يرحمنا برحمته من الترندات الشمال دى.