مؤثر.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة وفاة فلسطيني أثناء قراءة القرآن

الأربعاء، 23-09-2020
08:20 م
محمد فضل
تداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، لرجل فلسطيني
لفظ أنفاسه الأخيرة
داخل السوبر ماركت الخاص به، بينما كان يقرأ القرآن الكريم من المصحف
.
ورصدت
كاميرا مراقبة داخل السوبر ماركت اللحظات الأخيرة في حياة الرجل المسن، والذي أمسك
بالمصحف
ثم ظل يقبله قبل أن يفتحه ويشرع في قراءة القرآن حتى لفظ أنفاسه الأخيرة
بشكل مفاجئ.
وقال
النشطاء أن الراحل الحاج خميس يحيى سيد أحمد، من الخليل، والذي حظى على دعوات
كثيرة من النشطاء، خاصة أن نهايته تليق برجل ورع يعيش في رحاب الله.