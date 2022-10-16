مأساة في البحيرة.. يشعل النار في نفسه بعدما رفضت المدرسة تسليم الكتب لابنته

الأحد، 16-10-2022
10:26 ص
في واقعة
أثارت جدلًا واسعًا، أضرم ولي أمر
النار في نفسه، عقب حرمان ابنته من استلام الكتب
المدرسية.
الحادثة،
التي شهدتها مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة
، ترتب عليها تدخلًا سريعًا من جانب وزارة
التربية والتعليم، كما استنفرت الجهات الأمنية والصحية للتعامل معها.
بدأت
القصة من رفض العاملين في مدرسة إبراهيم عبدالعال الابتدائية، تسليم الكتب المدرسية
لتلميذة في الصف الأول، ما أثار حزن والدها، إلى حد سكب الكحول على نفسه وإشعال النار.
تلقى
رجال الأمن بقسم شرطة كفر الدوار إخطارًا بالواقعة، حتى انتقلوا سريعًا إلى مبنى إدارة
بندر كفر الدوار التعليمية، وتبين أن مديرة المدرسة رفضت تسليم ابنته الكتب الدراسية
لعدم سداد والدها المصروفات.
وكشفت
التحريات الأولية أن ولي الأمر يُدعى "أشرف.م"، نُقل على الفور إلى المستشفى
العام لتلقي العلاج.
على
صعيد آخر، أمر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة
، بإحالة مديرة المدرسة
للتحقيق وإيقافها عن العمل، بدعوى مخالفتها لتعليمات الوزارة بتعنتها في تسليم التلميذة
الكتب المدرسية.
كما
وجه وكيل الوزارة مسؤولي الإدارات بمتابعة عملية تسليم الكتب المدرسية، والوقوف على
المعوقات التي تمنع سير العملية التعليمية بسلاسة.
لاحقًا،
نوه المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي عبدالله زلطة،
بأن المدارس كافة تلقت تعليمات بعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات المقررة.
وأكد
"زلطة"، أن الوزارة تتابع عملية تسليم الكتب المدرسية، مشيرًا إلى أنها تحيل
المخالفين من مسؤولي المدارس للتحقيق.