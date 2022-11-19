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مأساة عريس: كتبنا الكتاب على أنها بكرًا ثم تفاجأت بالكارثة

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العريس
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السبت، 19-11-2022 10:02 ص
تفاجأ شاب بأن زوجته التي عقد قرانه عليها ترفع دعوى خلع ضد رجل آخر، وذلك في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة.
وبدأت الواقعة بتعرف شاب يدعى حسام، يبلغ من العمر 28 عامًا، على فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمدة 3 أشهر، واتفقا على الزواج، ليتم كتب الكتاب ونشر الزوج صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتأتي مفاجأة غير سارة للعريس ، وهي إقامة زوجته دعوة خلع على شخص آخر.

وقال حسام، في تصريحات صحفية : بعدما أخبرني أحد الأشخاص بذلك؛ تحققت من الأمر، وواجهت عروستي بالأمر، ولكنها نفت صحة هذه الرواية، وتحققت أكثر لأجد صورة ضوئية من الحكم الصادر من عروستي ضد الشخص الذي أخبرني بالواقعة، حيث تفاجأت بأنها مُزورة في محررات الزواج والبطاقة الشخصية الخاصة بها بأنها آنسة بِكر رشيد، في حين أنها كانت متزوجة زواجًا شرعيًا على سنة الله ورسوله، وأنا مكنتش أعرف أنها متجوزة قبل كدة.
 

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