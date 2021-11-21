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مأساة أب فقد ابنتيه في عامين بنفس السيناريو: العروس تذهب للكوافير وتعود جثة

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العروسين
Native
Teads
الأحد، 21-11-2021 02:48 م


كشف حادث العروس بمحافظة الشرقية والتي راح فيها عروس وأخت العريس وخاله، بينما يرقد العريس في العناية المركزة، عن مأساة أب العروس الذي فقد شقيقتها العام الماضي بسيناريو مشابه عندما كانت عروسا أيضا.
بينما كان الأهل والأقارب يشاركون أهل العروسين فرحتهم، كانت العروس «منى» صاحبة الـ18 عامًا، وشقيقة عريسها ذات الـ16، تجلسان بأحد مراكز التجميل استعدادًا للحفل الساهر، وينتظران قدوم العريس وخاله بسيارة الزفاف لتقلهما إلى مكان حفل الزفاف.
السيارة التي تنقل العروسين ويقودها خال العريس، كانت تعمها حالة من أجواء الفرح والسعادة ويتخللها نوع من الموسيقى، في واحدة من المشاهد التي لا تتكرر كثيرًا في العمر.
لكن طريق العودة هذه المرة اختلف نوعًا ما عن الذهاب، بل أُطلق عليها فيما بعد «رحلة بلا عودة»، ففي لحظة اختلت عجلت القيادة من يد السائق -خال العريس- وانقلبت السيارة ليلقى مصرعه والعروس وشقيقة العريس في الحال، بينما يرقد العريس الآن بالعناية المركزة في المستشفى، حسل الوطن.
الحادث وقع بالقرب من كوبري البوصة بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، وانقلبت السيارة داخل ترعة فرغان، وما يجعل الرواية تحمل مأساةً عن غيرها، هو أن السيناريو تكرر في منزل العروس للمرة الثانية، إذ كان لديها شقيقة وتوفيت قبل زفافها بأيام.
وذكر أحد أهالي العروس أن هذه ليست الإبنة الأولى لهذه الأسرة، التي تلقى مصرعها قبيل فرحها، بل سبق أن شقيقتها توفيت العام الماضي قبل زفافها أيضًا، وأن القرية بكاملها تتشح بالسواد كون الفرح تحول لمأتم، وتم تشييع جثامين المتوفيين، وإقامة السرادق لتلقي العزاء.
 

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