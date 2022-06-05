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مأذون يكشف حيلة ماكرة لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها: الشيطان قعد يعيط

شاهد.. أغرب ما فعلته عروس مع عريسها أثناء عقد القران وأثار غضب النشطاء

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مأذون يكشف حيلة ماكرة لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها: الشيطان قعد يعيط

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المأذون
Native
Teads
الأحد، 05-06-2022 09:07 ص


نشر المأذون الشرعي أحمد رفعت، منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن أغرب قصة طلاق له منذ 7 سنوات.
وقال في تدوينة عبر صفحته : بقالي 7 سنين شغال مأذون اغرب حالة طلاق جاتلي من ساعة ما اشتغلت .
وأضاف: الزوجين حضرو فا أنا الطبيعي بسأل علي أسباب الطلاق .. قالت الزوجة علشان بيخوني فقولتلها حضرتك عندك دليل بالكلام دا؟.
وأضاف: قالت لي أنا شكيت فيه ..  فالصبح وانا بلبسه الفانلة ( الملابس الداخلية ) لبستهاله بالشقلوب ( بشكل خاطيء)  ولما روّح وبيغير لقيته لبسها بالمعدول (بشكل صحيح )  فا أتأكدت إنه بيخوني.
وعلق المأذون ساخرا: خلتني قومت من مكاني وصفقت لها وابليس رمي السيجارة وقعد يعيط.
وأضاف ساخرا: فا انا بنصح كل راجل يخلي بالو من فانلاته و بوكسراته و شراباته علشان دول ملهمش ملة.
 

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