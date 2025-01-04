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«ليه ميقعدش دكة؟» نجم الأهلي السابق ينتقد كولر بسبب إمام عاشور

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كولر
السبت، 04-01-2025 01:17 م
انتقد شهاب الدين أحمد نجم النادي الأهلي السابق، المدير الفني للمارد الأحمر، السويسري مارسيل كولر، بسبب الدفع بـ إمام عاشور في المباريات والبقاء عليه حتى في ظل تراجع مستواه.
وقال شهاب في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «أون تايم سبورتس»: «كولر لازم يراجع نفسه في الفترة اللي فاتت، والروتيشن اللي بيعمله هو أكتر واحد بيتضر بيها، مروان عطية مينفعش استغنى عنه».

وأضاف: «عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا كان بعدهم بقاله فترة ومؤخرًا بدأ يديهم، وفي نقطة بالنسبة لـ إمام عاشور، بقاله فترة كبيرة مش في مستواه، إية المشكلة انه يقعد دكة؟»

وأكمل: «ليه أقعد أفشة اللي كل ماتش بينزل بيبقى ليه دور، وبيكون مؤثر، ومش بيعمل مشاكل حتى لو مش بيلعب، ولكن إمام عاشور حتى لو مش في مستواه في وسط الملعب بطلعه على طرف الملعب كجناح».


وأتم شهاب الدين أحمد تصريحاته قائلًا: «أفشة الوحيد اللي موجود في النادي الأهلي بيقدر يتحكم في ريتم اللعب، وبيسلم ويستلم ويوصل الناس، ولازم كولر يفكه من نغمة الصفقات لأن اللعيبة اللي معاه كويسة بس محتاج أنه يفوقهم زي كهربا وأفشة وغيرهم».

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