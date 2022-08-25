«ليه مش لابسه حاجة؟».. منة فضالي تصدم الجمهور بإطلالة عارية على البحر

الخميس، 25-08-2022
01:08 م
صدمت الفنانة منة فضالي
، الجمهور بعد نشر صور جريئة عبر حسابها الرسمي
بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شبه عارية
على شاطئ البحر
.
وعلقت "منة" على الصور قائلة: "صباح الفل"، فيما علق
الجمهور على الصورة: "صباح السكر"، و"منوس القمر"،
و"ابتسامتك جميلة"، و"القمر"، و"صباح السكر والعسل".
ووصف البعض إطلالتها بالجريئة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "عيب
كده"، و"ليه لابسة كده"، بينما قال آخر :" ليه مش لابسه".
منة فضالي
شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "فارس" الذي عرض بالسينمات
مؤخرا، ولم يحقق الفيلم النجاح المتوقع.
فيلم "فارس" بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، أحمد
صفوت، نهال عنبر، صلاح عبدالله، عابد عناني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج رؤوف
عبدالعزيز.
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