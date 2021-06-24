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ليه مذهب أبي حنيفة؟.. نجلاء بدر تثير الجدل بأسئلة عن الزواج

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ليه مذهب أبي حنيفة؟.. نجلاء بدر تثير الجدل بأسئلة عن الزواج

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نجلاء بدر
Native
الخميس، 24-06-2021 04:51 م

أثارت الفنانة نجلاء بدر، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها تعليقا عبر صفحتها على "فيسبوك"، تطرح خلاله عددًا من التساؤلات حول الزواج والطلاق.
وقالت نجلاء بدر : “هو إحنا ليه بنتجوز على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان !!.. الجواز على الكتاب والسنة فقط”.
وأضافت نجلاء بدر : “والكتاب و السنه فيهم كل التشريع لعلاقة الأزواج إبتداء من الخطبة و  حسن المعاملة  بين الأزواج والطلاق أو التسريح و حق الميراث.. ليه بنرجع لمذهب في عقد الزواج”.
وأوضحت نجلاء بدر : “ ياريت مش عايزة رد عشوائي لأني قريت كتير.. المقصود من كلامي ان عقد الجواز لا يشترط وجود مذهب على الإطلاق.. لان الجواز حق شرعي أكثر من كونه قانوني.. إلا إذا كان المذهب كمرجع قانوني في المحاكم فقط و لكنه ليس أساسي في صيغة الزواج” .
وتابعت نجلاء بدر : “و بما انه المذهب الوحيد المعترف بيه في المحاكم المصرية لحل النزاعات فلماذا يذكر في صيغة الزواج الشفوية .. ما يتكتب بند في العقد يمضي عليه الطرفين أو لا يذكر أصلا لان المحاكم أساسا هاتقوم بتطبيق هذا المذهب سوء قبلت أو لا .. مع العلم اني اكتشفت ان في حاله الطلاق لا يذكر المذهب على الإطلاق”.


 

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