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«ليه كله بيقلع بعد الطلاق؟».. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان مفتوح الصدر والقدمين

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ياسمين الخطيب
Native
Teads
الإثنين، 29-08-2022 09:13 ص


أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور جديدة لها ظهرت بشكل جرئ، وذلك بعد أيام من جدل ظهورها بالمايوه.
وظهرت ياسمين الخطيب مرتدية فستانا باللون الأزرق اللامع، بصيحة المكشوف من الصدر والقدمين.

وظهرت ياسمين الخطيب في جلسة التصوير، وهي جالسة على كرسي كبير الحجم تارة، وتارة أخرى تقف ساندة على الحائط.
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها، ما بين معجب ومغازل لجمالها، بينما هاجمها البعض بسبب تعمدها إظهار جسدها الفترة الأخيرة خاصة بعد طلاقها، وهو ما جعل البعض يعلق بالقول " هو ليه كله بيقلع بعد الطلاق"، وعلقت أخرى " الست دايما بتحلو بعد الطلاق".
والشهر الماضي، كشفت ياسمين الخطيب تفاصيل طلاقها من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني.
وقالت الخطيب، خلال لقاء خاص ببرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، إن الطلاق تم رسميًا منذ أسبوع، وهو ما جعلها تشعر بالارتياح لحسم الأمر، ولكن ينتابها بعض المخاوف من الفترة المقبلة، منوهة بأن خوفها من الشماتة في فشل علاقتها الزوجية كان أحد أسباب تأخرها في اتخاذ قرار الطلاق، ولا تفكر في الزواج.

وأشارت الخطيب إلى أنها تعرفت على طليقها قبل الزواج بفترة تقترب من العام، واصفة زواجها بزواج العقل، حيث إنها كانت في حاجة إلى الاستقرار، ويكون لها رفيقا لحياتها، نافية أنها تزوجت من هذا الرجل لتحقيق مكاسب.

وأوضحت أن طليقها شخص مكافح، وليس من أغنى رجال الأعمال في مصر كما تحدث البعض، مضيفة: «حياتنا كانت عادية، لما بنروح مصيف بنأجر مكان نقعد فيه، واتزنقت مادياً بعت عربيتي، وهو لم يكن في مقدوره أن يشتري سيارة أخرى، ما كنتش متجوزاه عشان فلوسه».

وأضافت أن سبب طلاقها هو عدم الشعور بالأمان، معلقة: «أنا ست صعب تتفهم.. وهو خبرته في معاملة الستات والحياة عموما محدودة»، مشيرة إلى أنه تم الطلاق بالاتفاق بينهما، متابعة: «لما جه اتقدم مكتبناش مؤخر لأن والدي كان دايماً يقول لو بنتي عايزة تتطلق هدفع لزوجها فلوس ويسيبها مش هناخد منه فلوس».




 

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