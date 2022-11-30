«ليه الأشياء بتختفي وبعدين نلاقيها في نفس المكان؟».. تعرف على سر الظاهرة

ارشيفية

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أحيانا نضع شيئا معينا في مكان ما وعندما نبحث عنه لا نجده، ما يجعلنا نشعر بالضيق والانزعاج، وبعد وقت قليل من الزمن نعثر على الشيء المفقود بشكل مفاجئ في نفس المكان، وهو ما يجعلنا نتساءل: "ليه الحاجة بتختفي وبعدين نلاقيها في نفس المكان؟".



الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري توضح الأسباب التالية، حسب مصراوي.



- ظاهرة " الاحتجاب"، وهي نوع من أنواع تشتت الانتباه، لذا تصبح الأشياء أمامنا ولكننا لا نراها، بسبب تشتت الذهن.



-كثرة الضغوطات الحياتية والتفكير الزائد التي يواجهها الإنسان.



- عدم تنظيم أدوات المنزل أو الفوضى في أرجاء المنزل أو وجود الأشياء بشكل عشوائي.



- ظاهرة DoP، وتعتبر غياب مؤقت للأشياء تدفع الإنسان للقلق والخوف أو إثارة التساؤلات.



- تصبح الأشياء التي تختفي غير مرئية لفترة مؤقتة وليست طويلة.



- التركيز على شيء معين أخر، يجعلنا لا نرى الأشياء التي نريدها.



- وضع الأشياء في غير مكانها المعتاد.



اضطرابات النوم أو سوء التغذية.