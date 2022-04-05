ليلى علوي عن المشهد الغير أخلاقي في رمضان: «أنا عارفة أنا بعمل أيه»
ليلى علوي
Native
Teads
الثلاثاء، 05-04-202212:43 م
علقت الفنانة ليلى علوي، لأول مرة على أزمة مسلسلها الرمضاني "دنيا
تانية"، بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف عرض الحلقة الأولى، بعد الجدل
الذي أثير حول احتوائها على مشهد غير أخلاقي يتعلق بزنا المحارم.
وقالت ليلى علوي إن المشهد المثير للجدل غير مؤذٍ للمشاعر، وليس به ما يغضب
المشاهدين، مؤكدة أنها تحترم قرار المجلس الأعلى للإعلام، وإن طاقم المسلسل التزم
به.
وأضافت في تصريحات لبرنامج تفاعلكم على شاشة العربية:"أنا بخبرتي
عارفة أنا بعمل إيه، ولكن إحنا بنستمد الملاحظات دي، وبناخد بيها ولا يصح إلا
الصحيح في الآخر".
ولفتت إلى أنها تقف مع المجلس الأعلى للإعلام والرقابة في خندق واحد وتعمل
في تناغم مع ملاحظاتهم، وأنها تحترم اسمها وتاريخها الفني.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد قرر وقف الحلقة الأولى من
مسلسل "دنيا تانية" لاحتوائه على مشاهد غير أخلاقية، بناء على شكوى
عاجلة مقدمة من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم
مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار" تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد
المحذوفة.