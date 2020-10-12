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ليكرز يفوز بلقب "دوري NBA" بتوقيع "ليبرون جيمس"

لوس انجلوس ليكرز
لوس انجلوس ليكرز
 
الإثنين، 12-10-2020 10:40 ص المصريون
أستطاع لوس أنجلوس ليكرز  أن يفوز بجدارة بلقب دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) بعد فوزه فجر اليوم الاثنين على ميامي هيت بنتيجة 106-93، محققاً لقبه 17 منذ تأسيس النادي ومعادلاً الرقم القياسي المسجل باسم بوسطن سيلتكس.
ويعد اللاعب "ليبرون جيمس"  هو السبب الرئيسي  في حصد لوس انجلوس ليكرز باللقلب حيث يعد افضل لاعب كرة سلة في العالم بدون منازع.
وقد انتهت المباراه  بنتيجة اجمالية بلغت (4-2) وتوج جيمس بلقب NBA الرابع في مسيرته الاحترافية مع ثلاثة أندية مختلفة، ليؤكد مجدداً أنه ظاهرة فريدة ربما لن تتكر لسنوات طويلة.
 

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