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ليفربول يبلغ صلاح قراره النهائي بشأن رحيله من الفريق

محمد صلاح
ليفربول يفاجيء صلاح بهذا القرار بشأن رحيله عن النادي
 
الخميس، 01-04-2021 08:24 ص أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن قرار ليفربول الأخير بشأن بيع النجم المصري محمد صلاح.

وقالت صحيفة ديلي ميل : ليفربول لن يفرط في محمد صلاح أعظم مهاجم في تاريخ النادي في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا ما تم إبلاغه له.

و مازالت الأنباء تتوالي من حين لآخر حول إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الموسم المقبل وسط تكهنات بوجود خلافات بينه وبين مدربه يورجن كلوب أو إدارة النادي ، وهي الخلافات التي رفض صلاح أكثر من مرة أن يؤكدها لكنه لم ينفيها بشكل قاطع خاصة حين سُئل آخر مرة حول طبيعة علاقته بـ كلوب وكانت إجابته تحمل شيئا من البرود حين وصف العلاقة بينهما بـأنها " عادية احترفية" .

وفيما يلي بعض الأندية التي تريد التعاقد مع صلاح.

ريال مدريد :
يعتبر ريال مدريد من أهم الفرق التي تعول على التعاقد مع صلاح وبخاصة بعد تأكيد بعض مسئوليه رغبتهم في التعاقد مع صلاح بالإضافة لإشادة النجم المصري بمدرب الفريق زين الدين زيدان و وصفه بأنه كان مثله الأعلى لكن تبقى عقبة واحدة هي الأموال التي يمكن أن يدفعها الفريق الإسباني في صلاح في ظل أزمة كورونا ومعاناة أغلب الأندية من ضائقة مالية.

برشلونة :
يريد أيضا برشلونة الإسباني التعاقد مع محمد صلاح وبخاصة في ظل خلو النادي من النجوم واحتمالية رحيل ميسي نهاية هذا الموسم ورغبة الفريق الإسباني في بناء فريق جديد يحقق البطولات بالإضافة للشائعات حول تشجيع صلاح لبرشلونة منذ كان طفلا لكن تبقى العوائق المالية أيضا سببا قويا في صعوبة رحيل صلاح إلى برشلونة نظرا للرقم الكبير الذي يمكن أن يطلبه ليفربول.

باريس سان جيرمان :
قد لا يواجه باريس سان جيرمان نفس العقبات السابقة التي يواجهها عملاقا إسبانيا والمتمثلة في عدم وجود سيولة مالية للتعاقد مع محمد صلاح لكن تبقى الأزمة في إمكانية قبول صلاح بالانتقال لباريس سان جيرمان وبخاصة أن النادي لا يحقق البطولات الكبرى رغم الإنفاق المهول لكن النادي يفكر في صلاح وبخاصة في ظل وجود أنباء قوية حول رغبة مبابي في الرحيل لنادي آخر.

أندية الصين :
بالتأكيد ترغب أندية الصين في التعاقد مع محمد صلاح حيث يدفعون الكثير من الأموال من أجل صنع دوري يبدو قويا واستقطبوا الكثير من نجوم أوروبا المشاهير لكن بالتأكيد صلاح لن يقوم بهذه الخطوة فهو ليس في نهاية حياته المهنية وبالتأكيد ليس المال هو همه الأول وبخاصة أنه قد يجده في أندية أوروبا أيضا.

مانشستر سيتي :
قد يبدو من الجنون رحيل صلاح من ليفربول إلى مانشستر سيتي لكن النادي يمكن أن يملك القدرات المالية لذلك والأهم والأخطر هو رحيل نجه أجويرو ورغبة الفريق في تعويضه بمهاجم يملك نفس المعدل التهديفي العالي وبالتأكيد هذه المواصفات تنطبق على صلاح .. فهل ينتقل إلى هناك؟
 

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