ليس كلنا مع التطبيع.. تعليق مفاجئ من مستشار "بن زايد"

ليس كلنا مع التطبيع.. تعليق صادم من مستشار بن زايد

أثار الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الجدل حول تطبيع بلاده،.



جاء هذا عندما انتقد صورة لإحدى المواطنات الإمارايات وهي ترفع علم بلادها رفقة إسرئيلية، فيما يبدو أنه تضامن مع الاحتلال.



وعلى الرغم من تأييد خطوة تطبيع بلاده، إلا أنه كتب عبر تويتر" :"صورة أثارت الكثير من الجدل وهذه رسالة عتب إلى بنت الإمارات ساره: غير صحيح ان الكل في الإمارات يؤيدك في هذه الإطلالة. ثم هل سألت روني عن قمع الاحتلال الإسرائيلي اليومي ضد شعب فلسطين، فقد كان الأولى صورة بعلم فلسطين للتعبير عن تضامنك مع الحق. فهناك حق وهناك باطل وفلسطين هي الحق".