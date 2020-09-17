الخميس، 17-09-2020
01:39 م
عبد القادر وحيد- متابعات
في واقعة غريبة ونادرة، أقدم رجل على ركوب حافلة في بريطانيا، حيث قام بوضع ثعبان
حول رقبته وفمه بدلا من الكمامة
.
وعقب صعود الحافلة
اعتقد الركاب أنه يرتدي كمامة غير تقليدية،
حتى وجدوا الثعبان
يتحرك حول رقبته.
وذكر مسؤولو النقل في مانشستر الكبرى، التي شهدت الحادثة،
أن الثعبان
لا يصلح كغطاء للوجه.
وأضافت راكب
ة أنها وجدت الموقف مضحكا حقا، ، منوهة أن الحيوان
لم يزعج أحدا.
يذكر أن السلطات في بريطانيا، كانت قد فرضت غطاء الوجه في
وسائل النقل العام، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما أو المعفيين لأسباب
صحية أو الإعاقة، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.