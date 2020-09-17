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ليست نكتة.. يضع ثعبانا بدل "الكمامة"

ليست نكتة.. يضع ثعبانا بدل "الكمامة"
ليست نكتة.. يضع ثعبانا بدل "الكمامة"
الخميس، 17-09-2020 01:39 م عبد القادر وحيد- متابعات
في واقعة غريبة ونادرة، أقدم رجل  على ركوب حافلة في بريطانيا، حيث قام بوضع ثعبان حول رقبته وفمه بدلا من الكمامة.
وعقب صعود الحافلة اعتقد الركاب أنه يرتدي كمامة غير تقليدية، حتى وجدوا الثعبان يتحرك حول رقبته.
وذكر مسؤولو النقل في مانشستر الكبرى، التي شهدت الحادثة، أن الثعبان لا يصلح كغطاء للوجه.
وأضافت راكبة أنها وجدت الموقف مضحكا حقا، ، منوهة أن الحيوان لم يزعج أحدا.
يذكر أن السلطات في بريطانيا، كانت قد فرضت غطاء الوجه في وسائل النقل العام، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما أو المعفيين لأسباب صحية أو الإعاقة، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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