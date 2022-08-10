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ليست مسلمة.. لقاء الخميسي ترفض الإفصاح عن ديانتها ومشهد كاد يتسبب في طلاقها

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لقاء الخميسي
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Teads
الأربعاء، 10-08-2022 09:39 ص

أثارت الفنانة لقاء الخميسي العديد من التساؤلات الفترة الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة في العديد من الحوارات التلفزيونية، ورفضت الفنانة لقاء الخميسي وضع الديانة الخاصة بها في البطاقة الشخصية، وذلك خلال تصريح تداولته السوشيال ميديا، ولكنها رفضت الإفصاح أو التعليق على هذا الأمر.

وكشفت الفنانة لقاء الخميسي عن جنسيتها خلال لقاءها ببرنامج "حفلة 11"، قائلة: أنا نصف مصرية ونصف آشورية، مشيرة إلى أن والدتها ليس مصرية ولكنها آشورية.

وأوضحت أن هناك ما يسمى الحضارة الآشورية وهي حضارة متواجدة من قبل الحضارة الفرعونية، مشددة على أن تلك الحضارة مازالت متواجدة ومحتفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة.


ونوهت بأن الحضارة الآشورية تتميز بأنها قوية للغاية، ولديهم قدرة كبيرة على التحمل ومواجهة العوائق.


حياتها الزوجية واللاعب محمد عبد المنصف

وتحدثت عن حياتها المهنية وتأثيرها على عائلتها وزواجها، قائلة: كنت هطلق بسبب مشهد رقص السالسا.. ومشهد رقصها بمسلسل الزوجة الرابعة".
 وعن تفاصيل زواجها من اللاعب محمد عبد المنصف، أوضحت أنها في البداية لم تكن تعرف أنه لاعب كرة قدم.

وتابعت: "مكنتش اعرف اي لاعب كرة قدم غير كابتن محمود الخطيب ولما رجعت مصر عرفت حسام وابراهيم حسن".
 

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