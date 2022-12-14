ليست الأولى.. تعرف على زوجة حسين الجسمي الجديدة وجنسيتها التي أخفاها عن الإعلام





صعد اسم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ليتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن عقد قرانه.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية زوجة الفنان حسين جسمي، التي جعلته يقرر الزواج، خاصة وأن الجسمي لم يعلن عن هوية زوجته، ولم تظهر في أي صور من الصور المتداولة في حفل عقد القران الذي حضره الأهل والأهل والأصدقاء.

وكشفت وسائل إعلام، أن زوجة حسين الجسمي من خارج الوسط الفني، وهي إماراتية الجنسية، وتدعة شيخة عبدالعزيز السلمان، وهي كريمة لعائلة عريقة بالإمارات، وتبلغ من العمر 34 عاما.

ورغم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه هي الزيجة الأول للفنان حسين الجسمي، إلا أنه قد كشفت مصادر أن الجسمي تزوج من قبل من سيدة تدعى «حسناء»، وأنجب منها ولدا سماه «علي»، لذلك يطلق عليه «أبا علي».

وأعلن المطرب الإماراتي حسين الجسمي أول أمس الإثنين، عقد قرانه في حفل عائلي بعيدًا عن الصحافة ووسائل الإعلام.

وكتب الجسمي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أكرمني الله، وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد».

وأضاف: «بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة».

وكان ميار عباس، مدير أعمال حسين الجسمي، قد نشر عبر حسابه على «إنستغرام» صورًا ومقطعًا من حفل عقد قران الفنان الإماراتي.

وكتب عباس: «أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح».

وفور انتشار خبر إعلان عقد قران الجسمي، انهال عدد من الفنانين عليه بالتهنئة من بينهم مواطنته المطربة أحلام الشامسي.

وكتبت «أحلام» عبر حسابها على «تويتر»: «الغالي (أخويا) ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك على خير وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة».