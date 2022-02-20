«لو هتشتري سيارة مستعملة».. 13 نصيحة لتحمي نفسك من النصب

الأحد، 20-02-2022
10:26 ص
يفاجأ من يشتري سيارة مستعملة
، أو سيارة حوادث، أو سيارة مزادات، برفض المرور ترخيصها، فتضيع بذلك أمواله التي دفعها في تلك السيارات التي مصيرها البيع قطع غيار -خردة-؛ ولذا يجب عليك عزيزي الراغب في شراء سيارة
مستعملة، الحذر من رفض السيارة عند إعادة ترخيصها، ونرصد لك في السطور التالية نوضِّح لك كيفية الكشف على السيارة المستعملة وكذلك أسباب رفض المرور إعادة ترخيص السيارات المستعملة لتتجنبها عند الشراء:
عليك في البداية أن تستعين بفني متخصص للكشف على السيارة المستعملة التي ترغب في شرائها، ويشترط أن يكون الفني ذو خبرة في هذا الكشف.
عليك أن تقوم برفع السيارة وفحصها من خلال الكشف عن الشاسية وقواعد العجلات.
عليك من خلال الفني أن تتفحص السيارة في أماكن اللحامات والفواصل والتأكد من أن اللحامات جميعها الأصلية خاصة للشاسيه وأنه لم يتم التعديل عليها.
عليك أيضًا الكشف عن رقم شاسيه السيارة والتأكد من أنه سليم ولم يطمس منه أي رقم، والاطلاع على رقمه والكشف عليه في المرور.
عليك الحصول على شهادة مخالفات للسيارة قبل الشراء.
عليك التأكد من أن طلاء السيارة هو الأصلي، في الداخل والخارج.
• أسباب تجنبها لعدم الحصول على رفض ترخيص من المرور
ابتعد عن السيارة المطلية من الداخل «الحوض والقوائم والشنطة»
ابتعد عن سيارات الحوادث فبنسبة كبيرة لن يتم تجديد ترخيصها وستحصل على رفض من المرور.
السيارات التي بها قطع وتغيير في الشاسيه، «مغيرة ربع أو نصف».
السيارات التي بها لحام في الشاسيه ناحية حوض المحرك.
السيارات التي تم تغيير قوائم سقف جانبية أو التي بها أي لحام بها أو معاد تصليحها بشكل غير صحيح.
السيارة التي بها لحام بقاعدة العجلات أو سمكرة.
السيارة التي بها تلاعب أو طمس في أرقام الشاسيه.
ويرفض المرور إعادة ترخيص السيارات المعيبة حفاظًا على أرواح المواطنين، فالسيارة التي بها لحامات من الممكن أن تنقسم إلى شطرين حال أي اصطدام بسيط ما يعرض حياة راكبيها وغيرهم للخطر.