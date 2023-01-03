«لو اللي جانبك مش رابط الحزام هتاخد مخالفة».. المرور يكشف مفاجأة





قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومدير الإدارة العامة للمرور، إن هناك تطورا كبيرا في الدولة، وكان يجب وضع منظومة متطورة لرصد المخلفات إلكترونيًا، لذلك تم وضع كاميرات ذكية أعلى الكباري لرصد أي سيارة تتوقف في مطلع الكباري وتوقيع مخالفة عليها لأنها تعطل حركة المرور وتتسبب في الحوادث الطرق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي"، أن الكاميرات تلتقط الصورة لأي قائد مركبة يتوقف مطلع الكباري لإنزال راكب أو صعود آخر، وعلى الفور يتم إرسال المخالفة على الموبيال بالصورة وقيمة الغرامة.

وأوضح اللواء مدحت قريطم، أن غرامة الوقوف في الممنوع 500 جنيه، وإذا ترتب على هذه المخالفة عدة مخالفات تتصاعد قيمة المخالفة، الكاميرات الموجودة بفلاش على الطريق تلتقط صور سائقي السيارات، وإذا كان السائق أو الشخص المجاور له لا يربط الحزام تقع مخالفة على المواطن، وإذا كان الشخص يتحدث في الهاتف أو تجاوز السرعة يتم التقاط المخالفة على الفور.