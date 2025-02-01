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«لو أعرف كنت طلبت أكتر».. نهال عنبر تكشف عن أجرها في برنامج رامز جلال

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نهال عنبر
السبت، 01-02-2025 03:44 م
تحدثت الفنانة نهال عنبر، عن ظهورها مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الشهير الخاص به، في موسم رمضان عام 2023، والذي كان بعنوان «رامز نيفر إند»، مشيرة إلى أنها لم تتقاضى أجرًا كبيرًا مقابل الظهور معه لأنها لم تكن تعلم أنها في برنامج مقالب.
وقالت نهال عنبر خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «مع نزار الفارس»: «جري مع رامز جلال مكنش كبير، لأن أنا مكنتش عارفة فمتفقتش على الرقم اللي المفروض اتفق عليه، لو كنت عارفة كنت طلبت أكتر أنا قلت لهم بس خلاص الموضوع خلص، مابحبش أوي أتكلم في الفلوس، أنا بعلق بس، قلت لهم لو أعرف هيبقى رقم تاني غير الرقم دا، دا رقم برنامج عادي».

وأضافت: «فيه حاجات فيها مخاطرة، حسام ابني كان معايا، وقالي الأجر بتاع رامز غير كده خالص، إحنا الأجر اللي خدناه على إنه برنامج عادي، لأن هو فيه مخاطرة، أنا وأنت قاعدين في كده، غير بقى لما تبقى في شقلبظات ويمخمضوني في الغسالة».
وبسؤالها عن الأجر الذي تقاضته بالتحديد قالت نهال عنبر: «أكثر من 5 آلاف دولار، ومش هقول كام، لكن هما بيدوا أكتر».

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