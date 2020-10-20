الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاب يسخر من القرآن الكريم فماذا ستكون عقوبته؟!

"لوردينا " : " أتقاضي 15 ألف جنيه في الساعة وعمري ما دخلت نايت كلوب "

السودان تتوقع الإعفاء من ديون بقيمة 60 مليار دولار

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة القادمة في الخرطوم

" القرآن الكريم " .. ترند مواقع التواصل ردا علي التنمر

وزارة البيئة تدفع غرامة 460 مليون جنيه لأصحاب عقار لهذا السبب

السعودية تحدد للأمم المتحدة شروط تحقيق الآمان للشعب الفلسطيني

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزيرة التضامن تكشف سر مقابلتها بفتاة «التيك توك»

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"لوردينا " : " أتقاضي 15 ألف جنيه في الساعة وعمري ما دخلت نايت كلوب "

لوردينا
لوردينا
 
الثلاثاء، 20-10-2020 10:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
قالت الراقصة البرازيلية " لوردينا  "صاحبة الفيديو الراقص في مركز تجميل و الذي تصدر الترند علي مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها لا تعمل داخل " الكابريهات " وترقص في الأماكن المحترمة فقط .
و قال مدير أعمالها أنها ذكية جدا و تعلم كيف تسوق لنفسها ، لافتا إلي أنها ترقص بشروط حيث أنها تحيي الحفلات التي تقام في أماكن آمنة فقط وترفض الأماكن المشبوهة وكذلك ترفض الحفلات عير الحاصلة علي تراخيص مضيفا " عمرها مادخلت نايت كلوب " .
و أشار مدير أعمالها إلي أنها تقاضي في الساعة الواحدة ما بين 12 إلي 15 ألف جنيه ، وأنا تلقت عروض للمشاركة في فيديو كليب كموديل لكنها رفضت لأنها تريد أن تظهر مع نجوم كبار وليس مطربين مغمورين " .
جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لها وهي ترقص علي مهرجان " إخواتي" في أحد صالونات التجميل واحتلت ترند مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتج "#النسوان_الجامده
 

إقرأ ايضا

شاب يسيىء للقرآن الكريم

شاب يسخر من القرآن الكريم فماذا ستكون عقوبته؟!

وزير الاوقاف

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة القادمة في الخرطوم

ارشيفية

" القرآن الكريم " .. ترند مواقع التواصل ردا علي التنمر