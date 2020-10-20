"لوردينا " : " أتقاضي 15 ألف جنيه في الساعة وعمري ما دخلت نايت كلوب "

الثلاثاء، 20-10-2020
10:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قالت الراقصة
البرازيلية " لوردينا
"صاحبة
الفيديو الراقص في مركز تجميل و الذي تصدر الترند علي مواقع التواصل
الاجتماعي ،
أنها لا تعمل داخل " الكابريهات " وترقص في الأماكن المحترمة فقط .
و قال مدير أعمالها
أنها ذكية جدا و تعلم كيف تسوق لنفسها ، لافتا إلي أنها ترقص بشروط حيث أنها تحيي
الحفلات التي تقام في أماكن آمنة فقط وترفض الأماكن المشبوهة وكذلك ترفض الحفلات
عير الحاصلة علي تراخيص مضيفا " عمرها مادخلت نايت كلوب
" .
و أشار مدير أعمالها
إلي أنها تقاضي في الساعة الواحدة ما بين 12 إلي 15 ألف جنيه ، وأنا تلقت عروض
للمشاركة في فيديو كليب كموديل لكنها رفضت لأنها تريد أن تظهر مع نجوم كبار وليس
مطربين مغمورين " .
جدير بالذكر أن رواد
مواقع التواصل
الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لها وهي ترقص علي مهرجان "
إخواتي" في أحد صالونات التجميل واحتلت ترند مواقع التواصل
الاجتماعي بهاشتج
"#النسوان_الجامده