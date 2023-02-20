لواء سعودي يطالب بمحاسبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بسبب مقال مُسيئ





شدد المحلل السياسي السعودي، اللواء عبد الله القحطاني، على ضرورة محاسبة رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ، بعدما اعتبر أنه أساء إلى دول الخليج خلال مقال له نشره بالصحيفة قبل أن يسارع بحذفه، مشيرا إلى أن ما قاله كلام معيب ويخدم الثقافة الفارسية الصفوية.

وقال خلال مداخلة له مع "منصة ديوان الملا" ، لا يكفي أن يعتذر أو يكتب مقال مضاد للمقال الذي كتبه، ولا يكفي أن يقال أنه لا يمثل إلا نفسه، ولابد أن يحاسب وأعتقد أن حكومتنا في دول الخليج العربي لا تسمح لأحد من موظفيها، أو من يقود الصحف التي تتبع وزارة الإعلام، بمثل ما حدث.

علاقات جيدة مع مصر

وتابع: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال كلاما جيدا وهو لماذا تخرب علاقتنا مع أشقائنا ونحن على وفاق، مشيرا إلى أن مثل هذا الكلام يبرهن على ما يقوله قادة دول مجلس التعاون الخليجي فجميعهم يقولون نحن على علاقات جيدة مع مصر، وهذا الكاتب لا يمثل إلا نفسه.

كلام معيب

وأردف: هذا الكاتب ذكر كلام معيب بحق دول الخليج ووصفهم ب " الحفاة العراة"، فهذه هي الثقافة الفارسية الصفوية، التي تطلق على الشعوب الخليجية العربية نفس هذه الكلمات.

نحن العرب

وأضاف: نحن لسنا حفاة ولا عراة، نحن العرب ومجلس التعاون الخليجي لنا تاريخ قديم ونحن أصحاب الحضارة كما أنتم ونمثل أرض العرب ونحن في أرض الحرمين الشريفين، ونحن نحبكم ونظهر لكم كل خير، وهذه رسالتنا.

