الإثنين 20 فبراير 2023
توقيت مصر 11:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"طلع زنا".. دعاء فاروق تفضح ما يحدث بمسلسل "أزمة منتصف العمر"

تعرف على سعر الدولار الرسمي في البنوك اليوم

مرتضى منصور من أمام مجلس الدولة: "أنا محدش يعرف يكسبني"

"بيبعتلي فيديوهات مخلة من الكويت واتفضحت انا وبناتي على الجروبات".. أقوال ربة منزل أمام النيابة

أول رد من البحوث الفلكية بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبًا

أصيب بعمى لحظي.. محمد الشناوي يكشف سبب هدف الهلال "السهل" في مرماه

نشر صوري عريانة على فيسبوك.. رنا ترفع دعوى طلاق وتكشف مفاجآت صادمة

لواء سعودي يطالب بمحاسبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بسبب مقال مُسيئ

فيجيو صادم.. صخرة تسقط على أشخاص يسترخون تحت الشلال تقتل امرأة وتصيب 4 آخرين

شاهد.. رئيس نادٍ كويتي يقتحم الملعب ويعتدي على حكم المباراة

ADS
 

لواء سعودي يطالب بمحاسبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بسبب مقال مُسيئ

تنزيل (2)
المحلل السياسي السعودي
Native
Teads
الإثنين، 20-02-2023 09:42 ص

 

شدد المحلل السياسي السعودي، اللواء عبد الله القحطاني، على ضرورة محاسبة رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ، بعدما اعتبر أنه أساء إلى دول الخليج خلال مقال له نشره بالصحيفة قبل أن يسارع بحذفه، مشيرا إلى أن ما قاله كلام معيب ويخدم الثقافة الفارسية الصفوية.

 

وقال خلال مداخلة له مع "منصة ديوان الملا" ، لا يكفي أن يعتذر أو يكتب مقال مضاد للمقال الذي كتبه، ولا يكفي أن يقال أنه لا يمثل إلا نفسه، ولابد أن يحاسب وأعتقد أن حكومتنا في دول الخليج العربي لا تسمح لأحد من موظفيها، أو من يقود الصحف التي تتبع وزارة الإعلام، بمثل ما حدث.

 

علاقات جيدة مع مصر

وتابع: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال كلاما جيدا وهو لماذا تخرب علاقتنا مع أشقائنا ونحن على وفاق، مشيرا إلى أن مثل هذا الكلام يبرهن على ما يقوله قادة دول مجلس التعاون الخليجي فجميعهم يقولون نحن على علاقات جيدة مع مصر، وهذا الكاتب لا يمثل إلا نفسه.

 

كلام معيب

وأردف: هذا الكاتب ذكر كلام معيب بحق دول الخليج ووصفهم ب " الحفاة العراة"، فهذه هي الثقافة الفارسية الصفوية، التي تطلق على الشعوب الخليجية العربية نفس هذه الكلمات.

 

نحن العرب

وأضاف: نحن لسنا حفاة ولا عراة، نحن العرب ومجلس التعاون الخليجي لنا تاريخ قديم ونحن أصحاب الحضارة كما أنتم ونمثل أرض العرب ونحن في أرض الحرمين الشريفين، ونحن نحبكم ونظهر لكم كل خير، وهذه رسالتنا.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

 

إقرأ ايضا

"طلع زنا".. دعاء فاروق تفضح ما يحدث بمسلسل "أزمة منتصف العمر"

1611862_0

مرتضى منصور من أمام مجلس الدولة: "أنا محدش يعرف يكسبني"

2018_10_20_12_51_3_306

"بيبعتلي فيديوهات مخلة من الكويت واتفضحت انا وبناتي على الجروبات".. أقوال ربة منزل أمام النيابة

أخبار متعلقة

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_11684042241627032746

الإمارات تستحوذ على نصف محطات الوقود في مصر في صفقة جديدة

hamada_elrasam-001-37

ممدوح حمزة بعد عودته لمصر: هناك انفراجة قريبًا

Capture

فيديو إمام يلعب كرة في المسجد يثير الغضب.. ووزارة الأوقاف تكشف مفاجأة

y

الأرصاد: أمطار 3 أيام متواصلة بداية من اليوم على هذه المناطق

46612810e74ce75187698256d499eea3

فودافون تعلن إتاحة المكالمات الدولية لتركيا وسوريا لمدة 7 أيام

3919450

القومي للفلك: زلزال مصر فجر اليوم هو الأكبر منذ 1990