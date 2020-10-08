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لهذه الأسباب قاطع أحمد مظهر شقيقته الفنانة .. وقرر الاعتزال بسبب سعاد حسني

أحمد مظهر
لهذه الأسباب قاطع أحمد مظهر شقيقته الفنانة .. وقرر الاعتزال بسبب سعاد حسني
 
الخميس، 08-10-2020 09:13 ص أحمد عادل شعبان

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد مظهر الذي وُلد يوم 8 اكتوبر سنة 1917 .

وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

- تخرج من الكلية الحربية سنة 1938 وكان في دفعته الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات.


- شارك في حرب 1948 .

- كانت مسيرته الفنية الحقيقية من خلال فيلم "رُد قلبي" وبعدها تقاعد من الجيش وعمل بالفن.

- قدم العديد من الأعمال الناجحة لكن بعد سنوات تفاجأ بإصرار الفنانة سعاد حسني على وضع اسمها قبل اسمه في "الأفيش" فعلم أن نجمه يتراجع ببطء مع السنوات كما أن المخرجين يعرضون عليه الكثير من الأعمال التافهة ومن هنا قرر الاعتزال لكن البعض أقنعه بالاستمرار وتصالح مع سعاد حسني وقدما سويا فيلم شفيقة ومتولي.

- لم يتدخل أحمد مظهر لمساعدة شقيقته فاطمة مظهر وتوترت العلاقة بينهما بسبب إصرارها على الدراسة في معهد الفنون المسرحية بجانب دراستها فضلا عن عملها الفني وقت الدراسة وهو ما تسبب في توتر العلاقة بينهما بشدة وأقرت فاطمة بعد ذلك أن وجهة نظر شقيقها كانت على حق.


 

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