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لهذا السبب.. وفاء عامر تعيش حالة من السعادة

وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر
 
السبت، 10-10-2020 10:29 ص المصريون
أعربت الفنانة وفاء عامر في تصريح خاص لـ "المصريون" عن سعادتها بإعادة حلقات حكاية "بنات موسى" بدءاً من اليوم، ضمن سلسلة حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض الآن على قنوات "دي إم سي".
وقالت عامر: فوجئت إن الجمهور من كل أنحاء العالم يفعل هاشتاج  #إعادة_بنات_موسى، وغيرها من الهاشتاج الأخرى التي طالب فيها المشاهدين برغبتهم في إعادة العمل بعد شهور من عرضه، وهذا جعلني أشعر بالسعادة الغامرة لأنني أستطعت أن أقدم عملا مؤثراً يعشقه الجماهير ويرغب في مشاهدته اكثر من مرة، خاصة إن قصة بنات موسى قصة إنسانية حقيقية تحدث في الواقع وتلامس الكثير من الأسر العربية.
وأضافت: في قصة "بنات موسى" تم التركيز على مشكلة الميراث والتفرقة بين إنجاب الفتيات وإنجاب الذكور، والتمسك بعادات وتقاليد بالية تؤثر سلباً على المجتمع، لذا أنا فخورة لتقديمي عمل بمثل هذا الثقل.
ومن جانبها أكدت الفنانة وفاء عامر أنها حريصة على أختيار العمل الفني قبل التواجد، فقيمة العمل وقيمة الدور الذي أقدمه تجعلني أظل متواجدة ومؤثرة أكثر بكثير من تقديمي عشرات الأعمال بدون تأثير.
 

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