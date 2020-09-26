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لهذا السبب غيّر الملك عبد العزيز اسم المملكة

لهذا السبب غيّر الملك عبد العزيز اسم المملكة
لهذا السبب غيّر الملك عبد العزيز اسم المملكة
السبت، 26-09-2020 09:45 ص عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق قصة إطلاق اسم المملكة من البداية حتي التوحيد، حيث أثار إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين.
وكانت دارة الملك عبدالعزيز، قد نشرت مقطع الفيديو، منوهة بأن أهالى البلاد قالوا إن اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها لا يعبر عن الوحدة الوطنية ولذلك عقدت اجتماعات في الطائف لتحويل اسم البلاد إلى المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن البرقيات رفعت  إلى الملك عبدالعزيز من جميع أنحاء المملكة، وجاء ذلك بعدما أصدر الملك عبدالعزيز توحيد المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية ووضع نظام للحكم وتوارثه إلى أن أصدر الملك عبدالعزيز أمره الملكي.
يذكر أن معركة قصر المصمك بالدرعية، كانت البداية الحقيقة لتوحيد الأراضي السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.
وتعتبر معركة المصمك واستعادة الدرعية من أهم المعارك الفاصلة في توحيد المملكة وتأسيس السعودية.
وانتهت المعركة بالمرسوم الملكي القاضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية في يوم 23 سبتمبر عام 1932 م، والذي أصبح لاحقا العيد الوطني للبلاد.
 

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