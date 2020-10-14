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لهذا السبب بكى عادل امام بسبب محمود ياسين

محمود ياسين وعادل امام
محمود ياسين وعادل امام
 
الأربعاء، 14-10-2020 12:59 م المصريون
في واقعة مؤثرة للغاية ومنذ ستة سنوات تم ترشيح الفنان الراحل محمود ياسين للمشاركة في بطولة مسلسل صاحب السعادة مع الفنان عادل إمام.
كان الراحل محمود ياسين يصور اولى مشاهده في العمل وقام بإعادة المشهد أكثر من 15 مرة حتى لاحظ الزعيم عادل إمام إن ياسين بدأ ينسى الكلمات التي يتضمنها المشهد، وعندئذ بكى الزعيم عندما وجد مرض الزهايمر بدأ يمكن من صديق عمره محمود ياسين.
ووقتها تم اعلان انسحاب محمود ياسين من العمل والذي فسره البعض بوجود خلافات فيما بينهما ولكن تم تكتم الامر.
 

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